Шойгу рассказал о развитии оборонно-промышленного комплекса

КУБИНКА (Московская обл.), 25 июн – РИА Новости. Оборонно-промышленный комплекс России динамично развивается, невзирая на санкции Запада, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Хочу отметить, что вопреки санкциям, которые вводились, чтобы затормозить, в том числе, научно-технический прогресс в России, предприятия оборонной промышленности не только устояли, но и наращивают положительную динамику развития", - сказал Шойгу на церемонии открытия международного военно-технического форума "Армия-2019".
Он выразил уверенность, что форум позволит гостям и партнёрам в полной мере убедиться в этом.
МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством форума "Армия-2019", участие в котором примут делегации из 120 стран.
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