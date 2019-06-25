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РИА Новости

Шойгу рассказал о развитии оборонно-промышленного комплекса

Вчера, 13:51
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии открытия V Международного военно-технического форума "Армия-2018"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии открытия V Международного военно-технического форума Армия-2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии открытия V Международного военно-технического форума "Армия-2018"
КУБИНКА (Московская обл.), 25 июн – РИА Новости. Оборонно-промышленный комплекс России динамично развивается, невзирая на санкции Запада, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Хочу отметить, что вопреки санкциям, которые вводились, чтобы затормозить, в том числе, научно-технический прогресс в России, предприятия оборонной промышленности не только устояли, но и наращивают положительную динамику развития", - сказал Шойгу на церемонии открытия международного военно-технического форума "Армия-2019".
Он выразил уверенность, что форум позволит гостям и партнёрам в полной мере убедиться в этом.
МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством форума "Армия-2019", участие в котором примут делегации из 120 стран.
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