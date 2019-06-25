Шойгу рассказал о развитии оборонно-промышленного комплекса

"Хочу отметить, что вопреки санкциям, которые вводились, чтобы затормозить, в том числе, научно-технический прогресс в России, предприятия оборонной промышленности не только устояли, но и наращивают положительную динамику развития", - сказал Шойгу на церемонии открытия международного военно-технического форума "Армия-2019".