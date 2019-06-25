Дипломат: честное рассмотрение палестинской проблемы невозможно без Сирии

АММАН, 25 июн – РИА Новости. Честное рассмотрение палестинской проблемы невозможно без участия сирийской стороны, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах САР в Иордании Айман Аллюш.

"Ни одно государство не может быть честным по отношению к палестинской проблеме, не придя к консенсусу с Сирией", - заявил сирийский дипломат, отвечая на вопрос о том, может ли позиция Дамаска и Аммана по палестинскому вопросу способствовать дальнейшему сближению сторон.

"Сближение между любыми двумя арабскими странами в конечном итоге идет на благо укрепления общеарабской позиции перед лицом врага", - отметил Аллюш. "Есть растущее осознание того факта, что Израиль оккупировал не только палестинские территории, он различными способами оккупировал и режимы арабских стран. Однако то, что может устраивать некоторые режимы, не может устраивать народы", - заявил он.

В марте Союз арабских парламентариев провел в Аммане 29-ю конференцию под лозунгом "Иерусалим как вечная столица палестинского государства", по итогам которой принял положение о прекращении нормализации отношений с Израилем. Делегации Египта, Саудовской Аравии и ОАЭ попытались добиться пересмотра этого положения, однако глава палаты представителей иорданского парламента Атеф Тарауне настоял на включении пункта о прекращении нормализации в итоговую декларацию.

Жесткая позиция в отношении Израиля не помешала Иордании заявить о своем участии в открывающемся во вторник форуме по Палестине в Бахрейне, несмотря на призыв палестинской стороны отказаться от этого шага. Комментируя это решение, бывший вице-премьер Иордании Мухаммед аль-Халакийя заявил РИА Новости, что участие Иордании в форуме не говорит о наличии разногласий с палестинскими властями по поводу урегулированию конфликта с Израилем. Ливан, Ирак и Палестинская национальная администрация отказались присутствовать на форуме.