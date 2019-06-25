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РИА Новости

Дипломат: честное рассмотрение палестинской проблемы невозможно без Сирии

Вчера, 13:36
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АММАН, 25 июн – РИА Новости. Честное рассмотрение палестинской проблемы невозможно без участия сирийской стороны, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах САР в Иордании Айман Аллюш.
"Ни одно государство не может быть честным по отношению к палестинской проблеме, не придя к консенсусу с Сирией", - заявил сирийский дипломат, отвечая на вопрос о том, может ли позиция Дамаска и Аммана по палестинскому вопросу способствовать дальнейшему сближению сторон.
"Сближение между любыми двумя арабскими странами в конечном итоге идет на благо укрепления общеарабской позиции перед лицом врага", - отметил Аллюш. "Есть растущее осознание того факта, что Израиль оккупировал не только палестинские территории, он различными способами оккупировал и режимы арабских стран. Однако то, что может устраивать некоторые режимы, не может устраивать народы", - заявил он.
В марте Союз арабских парламентариев провел в Аммане 29-ю конференцию под лозунгом "Иерусалим как вечная столица палестинского государства", по итогам которой принял положение о прекращении нормализации отношений с Израилем. Делегации Египта, Саудовской Аравии и ОАЭ попытались добиться пересмотра этого положения, однако глава палаты представителей иорданского парламента Атеф Тарауне настоял на включении пункта о прекращении нормализации в итоговую декларацию.
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Дипломат назвал сделку США по конфликту Израиля и Палестины "позором века"
Жесткая позиция в отношении Израиля не помешала Иордании заявить о своем участии в открывающемся во вторник форуме по Палестине в Бахрейне, несмотря на призыв палестинской стороны отказаться от этого шага. Комментируя это решение, бывший вице-премьер Иордании Мухаммед аль-Халакийя заявил РИА Новости, что участие Иордании в форуме не говорит о наличии разногласий с палестинскими властями по поводу урегулированию конфликта с Израилем. Ливан, Ирак и Палестинская национальная администрация отказались присутствовать на форуме.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
Палестино-израильский конфликт
8 декабря 2017, 15:10
Палестино-израильский конфликтПалестинский вопрос, или проблема сосуществования еврейского и арабского государств на территории Палестины, находится в центре многолетнего арабо-израильского противостояния. Подробнее об истории конфликта – в инфографике Ria.ru.
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СирияПалестинаСШАИзраильВ мире
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