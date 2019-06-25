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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Избирком отказал в регистрации заявки на референдум о храме в Екатеринбурге

Вчера, 13:35
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© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник полиции во время акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Сотрудник полиции во время акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сотрудник полиции во время акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Избирательная комиссии Екатеринбурга отказала в регистрации инициативной группы, предложившей провести референдум о строительства храма Святой Екатерины, заявил РИА Новости руководитель аппарата горадминистрации Илья Захаров.
Ранее Захаров сообщал РИА Новости, что инициативная группа подала заявку в горизбирком на проведение референдума.
Александр Высокинский
19 июня, 12:12
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"Комиссия отказала инициативной группе", – сказал собеседник агентства.
Он отметил, что представители инициативной группы не явились на заседание избирательной комиссии.
Акции против строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в середине мая. В ходе них были задержаны около 100 человек. Власти города заявили, что проведут опрос жителей об их отношении к строительству храма в сквере. Мэрия также собрала предложения по площадкам для строительства собора. На заседании рабочей группы 26 июня предполагается утвердить окончательный список площадок для опроса.
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Религия и мировоззрениерелигияСитуация вокруг строительства храма в ЕкатеринбургеЕкатеринбургОбщество
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