Госдума приняла закон о совершенствовании системы ликвидации ЧС

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении правительственный закон, уточняющий работу единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для повышения ее оперативности и эффективности.

Согласно действующему законодательству, единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций функционирует на федеральном, межрегиональном, региональном, муниципальном и объектовом уровнях. При этом на каждом уровне создаются органы управления этой системы, включающие в себя координационные органы, постоянно действующие органы управления и органы повседневного управления.

Проект уточняет и упорядочивает состав, полномочия и задачи органов управления этой системой, условия установления и порядок принятия решений, полномочия правительства и органов местного самоуправления в области защиты населения и территорий, а также задачи аварийно-спасательных служб. Согласно проекту, правительственной комиссией должен руководить глава МЧС, комиссии в регионах возглавят руководители этих субъектов РФ, а в муниципальных образованиях - главы местных администраций.

В пояснительной записке отмечается, что "принятие законопроекта позволит обеспечить необходимый уровень оперативности и эффективности управленческих решений при чрезвычайных ситуациях".

Предусматривается также, что финансовое обеспечение понесенных субъектами РФ расходов на указанные цели может обеспечиваться за счет средств федерального бюджета в порядке, установленном правительством.

Также в законе отмечается, что транспорт аварийно-спасательных формирований оборудуется устройствами подачи световых и звуковых сигналов при наличии цветовой окраски на транспорте в соответствии с требованиями, установленными правительством.

Как отметил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, представляя журналистам принятый законопроект, власти на местах "теперь смогут оперативно оказывать материальную помощь людям, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций и потерявшим всё свое имущество".