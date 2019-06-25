В Калмыкии после опрокидывания легковушки в кювет погиб человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июн - РИА Новости. Один человек погиб и пятеро пострадали после опрокидывания легкового автомобиля в кювет на трассе в Черноземельском районе Калмыкии, сообщает ГУМВД России по республике.
ДТП произошло в 7.25 мск на 131-м километре автодороги Р216 "Астрахань-Элиста-Ставрополь".
"По предварительной версии, житель Республики Таджикистан, управляя автомашиной Opel Zafira, не справился с управлением и допустил опрокидывание автомашины в кювет", - говорится в информации.
В результате ДТП водитель и пять пассажиров данной автомашины - жители Узбекистана и Таджикистана - были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Один из пассажиров от полученных телесных повреждений скончался в медицинском учреждении.
По факту ДТП проводится проверка.