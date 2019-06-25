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РИА Новости

Песков прокомментировал возвращение российской делегации в ПАСЕ

Вчера, 13:15
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© Фото : Council of Europe/ Ellen WuibauxЛетняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
© Фото : Council of Europe/ Ellen Wuibaux
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возвращении российской делегации в ПАСЕ, назвал этот факт не победой дипломатии, а победой здравого смысла, и подчеркнул, что Ассамблея не может полноценно работать без России.
"Речь идет не о дипломатической победе Москвы, речь идет о победе здравого смысла, ибо Парламентская Ассамблея Совета Европы не может полноценно работать без участия в ней российской делегации", - заявил Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
Вчера, 13:09
Джабаров: у нас в ПАСЕ не будет "ковровой дорожки", устланной розамиРяд депутатов в ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации. Сенатор Владимир Джабаров в эфире радио Sputnik предположил, чем закончится этот демарш.
На просьбу прокомментировать звучащие сейчас критические высказывания о том, что РФ не выполнила ни одного требования ПАСЕ и ей не место в этом органе, представитель Кремля отметил: "Я порекомендовал бы критикам обратить внимание на резолюцию, которая принята ПАСЕ".
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
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Возвращение России в ПАСЕДмитрий ПесковЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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