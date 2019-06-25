Песков прокомментировал возвращение российской делегации в ПАСЕ

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возвращении российской делегации в ПАСЕ, назвал этот факт не победой дипломатии, а победой здравого смысла, и подчеркнул, что Ассамблея не может полноценно работать без России.
"Речь идет не о дипломатической победе Москвы, речь идет о победе здравого смысла, ибо Парламентская Ассамблея Совета Европы не может полноценно работать без участия в ней российской делегации", - заявил Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
На просьбу прокомментировать звучащие сейчас критические высказывания о том, что РФ не выполнила ни одного требования ПАСЕ и ей не место в этом органе, представитель Кремля отметил: "Я порекомендовал бы критикам обратить внимание на резолюцию, которая принята ПАСЕ".