Путин на G20 встретится с наследным принцем Саудовской Аравии

"Да, контакты планируются. Мой коллега (помощник президента России Юрий - ред.) Ушаков даст брифинг, где он традиционно поговорит о программе. Я не хочу его предвосхищать", - ответил он журналистам на вопрос о возможности встречи президента России с наследным принцем Саудовской Аравии на G20.