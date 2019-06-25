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РИА Новости

Путин на G20 встретится с наследным принцем Саудовской Аравии

Вчера, 13:14
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках саммита "Большой двадцатки" в японской Осаке встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Да, контакты планируются. Мой коллега (помощник президента России Юрий - ред.) Ушаков даст брифинг, где он традиционно поговорит о программе. Я не хочу его предвосхищать", - ответил он журналистам на вопрос о возможности встречи президента России с наследным принцем Саудовской Аравии на G20.
Песков добавил, что идет интенсивная подготовка к встрече.
Саммит стран "двадцатки" пройдет в японском городе Осака 28-29 июня. Япония впервые станет хозяйкой форума. Помимо стран, входящих в "группу двадцати" - Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Китая, Франции, Германии, Индии, Индонезии, Италии, Мексики, Южной Кореи, ЮАР, России, Саудовской Аравии, Турции, Великобритании, США, Евросоюза и Японии, в форуме примут участие Испания, Сингапур, Таиланд, Египет, Сенегал, Чили, Вьетнам, Нидерланды, а также такие международные организации как ООН, Всемирный банк, Международный валютный фонд, ВТО и другие.
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
Вчера, 12:42
Саммит G20 станет саммитом двусторонних встреч, заявил Орешкин
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Саммит G20 в ОсакеВладимир ПутинСаудовская АравияРоссияВ мире
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