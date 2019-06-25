России и США в первую очередь надо разобраться с политикой, заявил Орешкин

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Обсуждение экономической повестки во взаимоотношениях между Россией и США можно будет начинать после того, как страны "разберутся с политикой", считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Сначала нужно разобраться с политикой, хотя бы привести это в какие-то удобоваримые рамки, перед тем как обсуждать экономические вопросы", - сказал Орешкин, выступая во вторник на круглом столе Валдайского клуба.

Он отметил, что даже на уровне деловых сообществ России и США нет позитивной динамики, хотя товарооборот между странами вырос за 2018 год.

Глава Минэкономразвития посетовал, что и со странами Европы обсуждение экономического сотрудничества идет нелегко на фоне санкций.