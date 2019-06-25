России и США в первую очередь надо разобраться с политикой, заявил Орешкин

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Обсуждение экономической повестки во взаимоотношениях между Россией и США можно будет начинать после того, как страны "разберутся с политикой", считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
"Сначала нужно разобраться с политикой, хотя бы привести это в какие-то удобоваримые рамки, перед тем как обсуждать экономические вопросы", - сказал Орешкин, выступая во вторник на круглом столе Валдайского клуба.
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Он отметил, что даже на уровне деловых сообществ России и США нет позитивной динамики, хотя товарооборот между странами вырос за 2018 год.
Глава Минэкономразвития посетовал, что и со странами Европы обсуждение экономического сотрудничества идет нелегко на фоне санкций.
"Вчера премьер-министр России был во Франции, я присутствовал на этих переговорах. И с Францией не так-то просто обсуждать, в условиях санкционных ограничений, движение вперед, но здесь хоть какие-то попытки делаются, и экономические темы вчера были одними из главных, но с США это делать еще сложнее", - добавил Орешкин.