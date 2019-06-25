На Кубани нашли несостоявшегося угонщика по фото в забытом телефоне

КРАСНОДАР, 25 июн - РИА Новости. Полиция нашла несостоявшегося угонщика по фотографиям в мобильном телефоне, который он забыл в машине, и следам, оставленным в салоне его собакой, сообщает пресс-служба УМВД по Краснодару.

По данным ведомства, в полицию с сообщением об угоне автомобиля обратился житель краснодарского поселка Победитель. Накануне вечером он приготовил машину для поездки на море, но забыл ключи в замке зажигания, а утром обнаружил автомобиль поврежденным после столкновения с деревом вблизи дома.

"В ходе проведения осмотра эксперт-криминалист обнаружил в салоне… следы... оставленные, предположительно, собакой, а также мобильный телефон... Изучив имеющиеся в устройстве… фотографии, сотрудники уголовного розыска провели подворовой обход и получили от граждан информацию о жителе соседнего садоводческого товарищества, который был ими замечен в тот вечер во время прогулки с псом", - сообщает пресс-служба.

Как отмечает ведомство, он был задержан и в отделе полиции признался, что во время дождя, находясь в состоянии опьянения, сел в авто с незапертой дверью, а после того, как нашёл в салоне ключи, решил прокатиться, не справился с управлением и въехал в дерево.