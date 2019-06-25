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РИА Новости

Генсек НАТО возложил на Россию ответственность за возможный срыв ДРСМД

Вчера, 12:51
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Ряд мер, по которым могут договориться страны НАТО в связи с ситуацией вокруг ДРСМД, могут быть реализованы быстро, другие потребуют больше времени, сообщил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.
В среду и четверг в Брюсселе пройдут переговоры глав оборонных ведомств стран НАТО, ожидается обсуждения вопроса ДРСМД. Столтенберг несколько раз ушел от ответа на вопросы журналистов о там, какие именно меры ожидаются, призвав дождаться сначала переговоров.
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"Я отмечу, что мы все еще призываем РФ вернуться к выполнению договора. Еще есть окно возможности, но оно все меньше и меньше. Если договор прекратит действовать, то ответственность будет на российской стороне", - сказал он журналистам.
"Я ожидаю, что мы договоримся по разным мерам. Некоторые мы сможем реализовать достаточно быстро, другие займут больше времени", - добавил он.
Он заявил, что "мы не хотим новой гонки вооружений". "Но поскольку Россия развертывает новые ракеты, мы должны обеспечить, чтобы наше сдерживание и оборона оставались надежными и эффективными. Это работа НАТО", - заявил Столтенберг.
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Он также отметил, что НАТО в последние годы реализует "крупнейшее со времен холодной войны" усиление своих возможностей, что выражается также в увеличении расходов на оборону. "Усиление нашей коллективной обороны требует затрат", - отметил.
В начале этого года Соединенные Штаты объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что НАТО пытается представить Россию в качестве основной угрозы Западу, при этом подобные представления являются абсолютно надуманными. По его словам, практические действия альянса, такие, как освоение военной инфраструктуры у российских границ и усиление активности в Чёрном и Балтийском морях, "ведут к росту напряжённости, требуют адекватного реагирования с российской стороны".
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НАТОСергей ШойгуЙенс СтолтенбергРоссияСШАВ мире
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