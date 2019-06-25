"Рособоронэкспорт" за полгода заключил контракты на $7 миллиардов

ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 25 июн - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" с начала года заключил экспортные оружейные контракты на семь миллиардов долларов, сообщил РИА Новости во вторник генеральный директор компании Александр Михеев.

"За шесть месяцев этого года "Рособоронэкспорт" заключил контракты с зарубежными странами на сумму семь миллиардов долларов", - сказал Михеев.

Два месяца назад Михеев заявлял журналистам о подписанных контрактах на 5,8 миллиарда.

"Рособоронэкспорт" – единственный в России экспортер оружия и военной техники, уполномоченный государством. Помимо него, право на внешнеэкономическую деятельность в сфере ВТС имеет ряд холдинговых компаний, однако самостоятельно они могут заключать контракты лишь на поставки запчастей и сервис.