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РИА Новости

"Рособоронэкспорт" за полгода заключил контракты на $7 миллиардов

Вчера, 12:50
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ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 25 июн - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" с начала года заключил экспортные оружейные контракты на семь миллиардов долларов, сообщил РИА Новости во вторник генеральный директор компании Александр Михеев.
"За шесть месяцев этого года "Рособоронэкспорт" заключил контракты с зарубежными странами на сумму семь миллиардов долларов", - сказал Михеев.
Два месяца назад Михеев заявлял журналистам о подписанных контрактах на 5,8 миллиарда.
"Рособоронэкспорт" – единственный в России экспортер оружия и военной техники, уполномоченный государством. Помимо него, право на внешнеэкономическую деятельность в сфере ВТС имеет ряд холдинговых компаний, однако самостоятельно они могут заключать контракты лишь на поставки запчастей и сервис.
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