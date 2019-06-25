Чемезов назвал долю России на глобальном рынке вооружений

ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 25 июн - РИА Новости. Россия занимает около 20% на мировом рынке вооружений, завил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов на пленарном заседании в ходе форума "Армия-2019".

"Сегодня мы уверенно идем вперед, развивая технологии, которые меняют представление о России. Несмотря на санкции, наш портфель заказов продолжает расти. Доля нашей страны в глобальном экспорте вооружений составляет около 20%, мы уверенно занимаем второе место в мире", - сказал Чемезов.