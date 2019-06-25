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РИА Новости

Чемезов назвал долю России на глобальном рынке вооружений

Вчера, 12:35
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГенеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"
Генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"
ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 25 июн - РИА Новости. Россия занимает около 20% на мировом рынке вооружений, завил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов на пленарном заседании в ходе форума "Армия-2019".
"Сегодня мы уверенно идем вперед, развивая технологии, которые меняют представление о России. Несмотря на санкции, наш портфель заказов продолжает расти. Доля нашей страны в глобальном экспорте вооружений составляет около 20%, мы уверенно занимаем второе место в мире", - сказал Чемезов.
МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством форума.
Самые мощные армии в мире
22 мая 2018, 11:33
Самые мощные армии в мире
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Форум "Армия-2019"РостехСергей ЧемезовРоссияБезопасность
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