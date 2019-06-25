Штрафы за транзит санкционных грузов без пломб заработают через полгода

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Минтранс рассказал о создаваемой в России системе отслеживания перевозок санкционных грузов, уточнив, что первые полгода, то есть до 1 января 2020 года, установка необходимых для нее электронных навигационных пломб будет бесплатной, а штрафы за транзит без использования этих идентификаторов взиматься не будут.

В понедельник был опубликован указ президента РФ, согласно которому с 1 июля российские и международные перевозчики смогут осуществлять транзит санкционных грузов через Россию при условии прослеживаемости с применением пломб, функционирующих на основе системы ГЛОНАСС.

"Мониторинг ввозимых в Россию санкционных грузов будет осуществляться с помощью системы отслеживания перевозок. Она обеспечит сбор, обработку, хранение и передачу в автоматическом режиме контрольно-надзорным органам данных о местоположении и сохранности грузов. ... Первые шесть месяцев для удобства и адаптации грузоперевозчиков не будет взиматься плата за услуги наложения, снятия и постановки пломб на контроль в системе, а также не будут взиматься штрафы", - сообщил во вторник Минтранс.

По оценке министерства, внедрение системы позволит увеличить объем транзита через Россию на 82 тысячи международных перевозок в год и повысить его прозрачность, при этом будет обеспечена защита национальных интересов и экономическая безопасность государства.

Как отмечает Минтранс, на рассмотрении правительства РФ находится постановление, которым будут утверждены правила перевозки санкционных грузов, пункты пропуска через государственную границу России, а также размер обеспечительного платежа за пломбу.