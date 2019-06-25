Штрафы за транзит санкционных грузов без пломб заработают через полгода

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Минтранс рассказал о создаваемой в России системе отслеживания перевозок санкционных грузов, уточнив, что первые полгода, то есть до 1 января 2020 года, установка необходимых для нее электронных навигационных пломб будет бесплатной, а штрафы за транзит без использования этих идентификаторов взиматься не будут.
В понедельник был опубликован указ президента РФ, согласно которому с 1 июля российские и международные перевозчики смогут осуществлять транзит санкционных грузов через Россию при условии прослеживаемости с применением пломб, функционирующих на основе системы ГЛОНАСС.
"Мониторинг ввозимых в Россию санкционных грузов будет осуществляться с помощью системы отслеживания перевозок. Она обеспечит сбор, обработку, хранение и передачу в автоматическом режиме контрольно-надзорным органам данных о местоположении и сохранности грузов. ... Первые шесть месяцев для удобства и адаптации грузоперевозчиков не будет взиматься плата за услуги наложения, снятия и постановки пломб на контроль в системе, а также не будут взиматься штрафы", - сообщил во вторник Минтранс.
По оценке министерства, внедрение системы позволит увеличить объем транзита через Россию на 82 тысячи международных перевозок в год и повысить его прозрачность, при этом будет обеспечена защита национальных интересов и экономическая безопасность государства.
Как отмечает Минтранс, на рассмотрении правительства РФ находится постановление, которым будут утверждены правила перевозки санкционных грузов, пункты пропуска через государственную границу России, а также размер обеспечительного платежа за пломбу.
"На первом этапе система будет работать для контроля только санкционных грузов. В дальнейшем она может быть масштабирована, применяться для транзита других товаров, перевозимых через территорию России. При министерстве транспорта создана рабочая группа, где прорабатывается данный проект с грузоперевозчиками и логистическими компаниями", - говорится в сообщении.
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