Житель Пензенской области повредил сыну пальцы плоскогубцами

САМАРА, 25 июн - РИА Новости. Житель Пензенской области избивал своего 12-летнего сына ремнем и повредил ему пальцы плоскогубцами, таким образом он "наказывал" ребенка за плохое поведение, возбуждено уголовное дело, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры региона.
По данным надзорного ведомства, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в период с мая по ноябрь 2018 года не менее трех раз избивал своего 12-летнего сына ремнем, а также повредил пальцы ребенку плоскогубцами. Таким образом, по информации прокуратуры, подозреваемый "наказывал" ребенка за неправильное, по его мнению, поведение.
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"По материалам прокурорской проверки органом следствия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, в отношении заведомо несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.
В прокуратуре также добавили, что подозреваемый ранее был осужден за причинение легкого вреда здоровью жене, которая развелась с ним и сейчас живет отдельно с пятью детьми.