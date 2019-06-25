Житель Пензенской области повредил сыну пальцы плоскогубцами

САМАРА, 25 июн - РИА Новости. Житель Пензенской области избивал своего 12-летнего сына ремнем и повредил ему пальцы плоскогубцами, таким образом он "наказывал" ребенка за плохое поведение, возбуждено уголовное дело, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры региона.

По данным надзорного ведомства, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в период с мая по ноябрь 2018 года не менее трех раз избивал своего 12-летнего сына ремнем, а также повредил пальцы ребенку плоскогубцами. Таким образом, по информации прокуратуры, подозреваемый "наказывал" ребенка за неправильное, по его мнению, поведение.

"По материалам прокурорской проверки органом следствия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, в отношении заведомо несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.