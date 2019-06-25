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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

МВД Молдавии попросит ФБР помочь привлечь к ответственности Плахотнюка

Вчера, 12:12
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкЛидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк выступает на митинге с требованием провести досрочные выборы парламента. 9 июня 2019
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк выступает на митинге с требованием провести досрочные выборы парламента. 9 июня 2019
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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КИШИНЕВ, 25 июн — РИА Новости. Министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе сообщил, что намерен обратиться за помощью к ФБР и другим международным организациям, чтобы привлечь к ответственности Владимира Плахотнюка.
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. Ранее стало известно, что Плахотнюк покинул Молдавию ради "безопасности семьи" и отказался от должности главы Демпартии.
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк
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"В качестве министра внутренних дел, вместе со своими коллегами... я обращусь к международным следственным институтам, включая ФБР, за институциональной поддержкой. Я считаю, что обязательно публично заявить, что вина не может быть покрыта простой отставкой, независимо от того, как зовут подозреваемого", - написал Нэстасе на своей страницу в Facebook.
По его словам, необходимо завершить расследования попытки захвата власти в Молдавии, а также "банковского мошенничества и отмывания денег". Нэстасе уверен, что расследование покажет связь Плахотнюка с этими делами.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть.
На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти. Демпартия 14 июня объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку.
КС 15 июня пересмотрел и отменил свои решения о роспуске парламента, проведении досрочных выборов и признании незаконным правительства Санду.
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