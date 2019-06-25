Россия не будет выполнять резолюции ПАСЕ, принятые в ее отсутствие

СТРАСБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что Москва не будет выполнять резолюции, принятые в ее отсутствие.
"Мы не собираемся выполнять ни одной резолюции, которая была принята в отсутствии Российской Федерации", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.
ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права членов делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям.