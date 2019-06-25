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РИА Новости

Россия не будет выполнять резолюции ПАСЕ, принятые в ее отсутствие

Вчера, 11:13
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой. Архивное фото
СТРАСБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что Москва не будет выполнять резолюции, принятые в ее отсутствие.
"Мы не собираемся выполнять ни одной резолюции, которая была принята в отсутствии Российской Федерации", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.
Телеведущая Ольга Скабеева
Вчера, 10:31
Слуцкий отреагировал на оскорбление Скабеевой украинским депутатом в ПАСЕ
ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права членов делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
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Возвращение России в ПАСЕПетр ТолстойСтрасбургПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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