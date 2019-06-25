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РИА Новости
Новое оружие России

Госиспытания новейшей кассетной бомбы "Дрель" завершатся в 2019 году

Вчера, 11:08
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КУБИНКА (Московская обл.), 25 июн - РИА Новости. Госиспытания новейшей кассетной бомбы "Дрель" завершатся в 2019 году, заявил гендиректор предприятия-разработчика оружия, концерна "Техмаш", Владимир Лепин.
Планирующая бомбовая кассета ПБУ-500У СПБЭ-К "Дрель" представлена на форуме "Армия-2019". В феврале Лепин сообщил РИА Новости, что сроки госиспытаний "Дрели" сдвигаются, но их планируется завершить в этом году.
"Изделия по теме "Дрель" заканчивают государственные испытания в текущем году. В дальнейшем предполагается принятие их на вооружение и последующее серийное производство", - приведены слова Лепина в сообщении пресс-службы концерна.
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Он добавил, что боеприпас разработан на базе предприятия "НПО "Базальт" и реализует принцип "пустил – забыл": кассета сама выбирает цель и идентифицирует ее. Поражающие элементы запрограммированы на конкретные цели - бронетехнику, ракетные и артиллерийские установки - и полностью исключают наведение на гражданские объекты.
МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством форума "Армия-2019".
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