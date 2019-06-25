Инвесторы из КНР хотят купить контрольный пакет крупного золотодобытчика РФ

МОСКВА, 25 июн - Проект "Россия-Китай: главное". Китайский холдинг Fosun ведет переговоры о покупке контрольного пакета акций одного из крупнейших в России золотодобытчиков – GV Gold (ПАО "Высочайший"). Стоимость сделки предварительно оценивается в 1 миллиард долларов.
ПАО "Высочайший" входит в десятку крупнейших производителей золота в Российской Федерации, с 2016 по 2018 год компания удвоила производство этого драгметалла, доведя его до 304 тысяч унций в год.
Это уже вторая попытка Fosun приобрести долю в золотодобывающей компании в России. В 2017 году китайский инвестор намеревался за 900 миллионов долларов купить 10% акций в компании "Полюс", однако сделка сорвалась.