Группа "ФосАгро" пролонгировала сотрудничество с Бакулевским центром

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Один из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений группа "ФосАгро" выделит 20 миллионов рублей Научному Центру сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева (ФГБУ "НЦССX им. А.Н. Бакулева" Минздрава РФ) для оказания хирургической помощи пациентам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также на научные исследования и разработки в этой области, сообщает пресс-служба "ФосАгро".

Соответствующее соглашение, уже четвертое по счету, подписали генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев и директор Центра, академик РАН, доктор медицинских наук Лео Бокерия.

За прошедшие три года Бакулевский Центр на выделенные "ФосАгро" средства провел 198 дополнительных высокотехнологичных внеплановых операций. Бригады ведущих столичных специалистов Центра в городах присутствия предприятий "ФосАгро", в том числе Кировске, Апатитах, Череповце и Балаково, обследовали порядка тысячи работников группы и других горожан, в том числе почти двести детей.

"Эти цифры - больше чем статистика, свидетельствующая об эффективности нашего сотрудничества. За ними стоят спасенные человеческие жизни", - заявил генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев.

По словам Бокерии, партнерство с "ФосАгро" – "очень необычное явление для нашей медицины".