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РИА Новости

Группа "ФосАгро" пролонгировала сотрудничество с Бакулевским центром

Вчера, 10:57
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Фосагро" на Петербургском международном экономическом форуме
Логотип компании Фосагро на Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Один из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений группа "ФосАгро" выделит 20 миллионов рублей Научному Центру сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева (ФГБУ "НЦССX им. А.Н. Бакулева" Минздрава РФ) для оказания хирургической помощи пациентам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также на научные исследования и разработки в этой области, сообщает пресс-служба "ФосАгро".
Соответствующее соглашение, уже четвертое по счету, подписали генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев и директор Центра, академик РАН, доктор медицинских наук Лео Бокерия.
За прошедшие три года Бакулевский Центр на выделенные "ФосАгро" средства провел 198 дополнительных высокотехнологичных внеплановых операций. Бригады ведущих столичных специалистов Центра в городах присутствия предприятий "ФосАгро", в том числе Кировске, Апатитах, Череповце и Балаково, обследовали порядка тысячи работников группы и других горожан, в том числе почти двести детей.
"Эти цифры - больше чем статистика, свидетельствующая об эффективности нашего сотрудничества. За ними стоят спасенные человеческие жизни", - заявил генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев.
По словам Бокерии, партнерство с "ФосАгро" – "очень необычное явление для нашей медицины".
"У наших коллег за рубежом основные продвижения в научной сфере достигаются благодаря сотрудничеству науки и бизнеса. Ничего подобного до сегодняшнего дня, к сожалению, у нас нет. И в этом отношении сотрудничество "ФосАгро" с нашим Центром во многих отношениях полезно и показательно. Начинали мы с формулировки об оказании помощи больным, и очень многое за это время было сделано. Сегодня же в формулировке подписанного соглашения значится и "высокотехнологичная помощь", что дает нам основание думать о проведении с поддержкой "ФосАгро" первых операций в своем роде в мировой практике", - сказал директор Центра.
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Андрей ГурьевФосАгроНовости компаний - Экономика
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