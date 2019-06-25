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РИА Новости

Суд в Тбилиси освободил более 40 человек, задержанных в ходе митингов

Вчера, 10:50
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© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 22 июня 2019
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 22 июня 2019
© Sputnik / Александр Имедашвили
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ТБИЛИСИ, 25 июн - РИА Новости. Апелляционный суд освободил более 40 человек, задержанных в ходе акций протеста в Тбилиси, сообщает во вторник телекомпания "Имеди".
Телекомпания отмечает, что "суд удовлетворил жалобы 41 человека и освободил их".
На днях сообщалось, что суд освободил 16 задержанных в ходе акций активистов.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
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