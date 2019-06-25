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РИА Новости

Односторонние санкции США имеют обратный эффект, считают в Китае

Вчера, 10:48
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ПЕКИН, 25 июн - РИА Новости. Односторонние действия США имеют обратный эффект, не способствуют решению проблемы и ведут к нагнетанию обстановки, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"Китай выражает обеспокоенность в связи с обстановкой в Персидском заливе. Китай всегда выступал против односторонних санкций и так называемой экстерриториальной юрисдикции. Мы исходим из того, что постоянное оказание давления не способствует решению проблемы. Практика показала, что эти действия уже оказали обратный эффект, более того, способствовали обострению ситуации в регионе", - заявил Гэн Шуан, комментируя последние санкции США против Ирана.
Он выразил надежду на то, что вовлеченные стороны сохранят спокойствие и сдержанность, чтобы не допустить дальнейшей эскалации ситуации.
"В настоящее время в Персидском заливе не хватает не напряженности, а диалога и переговоров. Мы надеемся, что соответствующие стороны смогут продемонстрировать политическое мужество и политическую мудрость, смогут на основе равенства и взаимоуважения посредством диалога мирным способом урегулировать существующие противоречия", - добавил китайский дипломат.
Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о санкциях в отношении Ирана, которые будут направлены против верховного лидера страны Али Хаменеи. Согласно распространенному позже тексту указа, США блокируют любые активы, принадлежащие попавшим под санкции лицам, а также угрожают санкциями финансовым организациям за сотрудничество с ними.
Иранский постпред при ООН Маджид Тахт-Раванчи ранее заявил, что необходимая атмосфера для диалога между Вашингтоном и Тегераном в условиях новых санкций отсутствует.
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