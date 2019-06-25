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РИА Новости

Пресс-конференция научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда

Вчера, 10:42
10
9 июля в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция научного руководителя Гидрометцентра России Романа ВИЛЬФАНДА.
Сезон отпусков в полном разгаре. Порадует ли столица погодой в ближайшее время? Какая погода установится в июле и августе на территории России? Какова пожароопасная ситуация в регионах?

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Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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