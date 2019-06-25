Роухани раскритиковал намерение США ввести санкции против Зарифа

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Намерение Вашингтона ввести санкции против главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа говорит о лживости заявлений США о готовности к переговорам с Тегераном, заявил президент Ирана Хасан Роухани.
Ранее США ввели санкции против ряда военных руководителей Ирана, а также верховного лидера Ирана, заявив, что готовят меры против главы МИД страны Зарифа.
"(Намерением) ввести санкции против министра иностранных дел Ирана США вновь показали, что их заявления о переговорах - ложь", - приводятся слова президента Ирана на его официальном сайте.
В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" исламской республики. США также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США "государством-спонсором терроризма".
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