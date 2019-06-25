Роухани раскритиковал намерение США ввести санкции против Зарифа

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 8 мая 2019

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Намерение Вашингтона ввести санкции против главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа говорит о лживости заявлений США о готовности к переговорам с Тегераном, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

Ранее США ввели санкции против ряда военных руководителей Ирана, а также верховного лидера Ирана, заявив, что готовят меры против главы МИД страны Зарифа.

"(Намерением) ввести санкции против министра иностранных дел Ирана США вновь показали, что их заявления о переговорах - ложь", - приводятся слова президента Ирана на его официальном сайте.