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РИА Новости

В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности до четверга

Вчера, 10:02
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВид на Москву со смотровой площадки "Лужники"
Вид на Москву со смотровой площадки Лужники
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Вид на Москву со смотровой площадки "Лужники". Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Синоптики продлили "желтый" уровень погодной опасности в Москве до 27 июня из-за вероятных пожаров, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.
"Пожарная опасность. Период предупреждения с 15.00 25 июня до 15.00 27 июня. Местами пожарная опасность четвертого класса", - говорится в сообщении.
Кроме того, "оранжевый" уровень объявлен в Московской области до 8.00 четверга. Уточняется, что в Шатурском и Павло-Посадском районах пожароопасность достигнет пятого класса.
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Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк сообщила РИА Новости, что похолодание и сильные дожди ожидаются в Москве в последних числах июня, температура упадет до 15 градусов тепла. По ее словам, во вторник можно рассчитывать на 22-24 градуса тепла, а в среду с приближением с запада атмосферного фронта возрастет вероятность дождей и дневной прогрев воздуха не превысит 20 градусов.
Волосюк также рассказала, что в четверг в центр России из Скандинавии придет циклон, прохождение его центра ожидается вблизи Москвы в конце рабочей недели. В пятницу и субботу ожидаются сильные дожди, за сутки в пятницу в Москве может выпасть треть июньской нормы осадков.
Уровни опасности погоды
30 мая 2017, 21:45
Уровни опасности погоды
200002
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ГидрометцентрМоскваОбщество
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