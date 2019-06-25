В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности до четверга

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Синоптики продлили "желтый" уровень погодной опасности в Москве до 27 июня из-за вероятных пожаров, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.

"Пожарная опасность. Период предупреждения с 15.00 25 июня до 15.00 27 июня. Местами пожарная опасность четвертого класса", - говорится в сообщении.

Кроме того, "оранжевый" уровень объявлен в Московской области до 8.00 четверга. Уточняется, что в Шатурском и Павло-Посадском районах пожароопасность достигнет пятого класса.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк сообщила РИА Новости, что похолодание и сильные дожди ожидаются в Москве в последних числах июня, температура упадет до 15 градусов тепла. По ее словам, во вторник можно рассчитывать на 22-24 градуса тепла, а в среду с приближением с запада атмосферного фронта возрастет вероятность дождей и дневной прогрев воздуха не превысит 20 градусов.