Силовики 15 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Украинские силовики 15 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, обстрелами повреждены более 10 домов, школа, гаражи, сообщили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Накануне в ДНР сообщили о 14 нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило – 15 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по республике 120 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, а также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. В результате обстрелов в Донецке, Горловке и на юге ДНР повреждено более 10 домов, школа, несколько гаражей.

"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 323 единицы", - добавили в ведомстве.