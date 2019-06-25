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РИА Новости

В Хабаровске будут судить мать, напоившую младенца алкоголем

Вчера, 09:55
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ХАБАРОВСК, 25 июн - РИА Новости. Жительница Хабаровска предстанет перед судом за смерть своего девятимесячного сына, которого она плохо кормила и напоила алкоголем, сообщает прокуратура региона во вторник.
Следствием установлено, что 21-летняя хабаровчанка не получала на ребенка свидетельство о рождении, не возила к врачам и плохо за ним ухаживала, из-за чего у мальчика развился тяжелый дерматит.
Сообщается, что с трех месяцев вместо грудного молока она кормила сына смесью из заменителя молока на основе растительных белков, сахара, манной крупы и рисовой смеси, что повлекло задержку развития внутренних органов ребенка. В декабре 2018 года она напоила ребенка алкоголем. У мальчика началась рвота и он захлебнулся.
Отмечается, что женщина обвиняется в убийстве и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
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"Уголовное дело вместе с обвинительным заключением прокуратура направила в Краснофлотский районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Сообщается, что женщина вину признала в полном объеме. Психолого-психиатрическая судебная экспертиза признала ее вменяемой.
Сообщается, что отказ возить сына к врачам и получать на него документы обвиняемая объяснила отсутствием времени и страхом лишения родительских прав из-за плохого ухода. Свидетельство о рождении ребенка оформлено по запросу следствия посмертно для удостоверения юридического факта его рождения.
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