Круглый стол о проблеме ближневосточного урегулирования

Участники:
- генеральный директор РСМД Андрей КОРТУНОВ;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол России Александр АКСЕНЕНОК;
- почетный президент Института Африки РАН Алексей ВАСИЛЬЕВ;- координатор ближневосточных проектов РСМД Руслан МАМЕДОВ.
24–25 июня в Израиле секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев проводит переговоры с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном и председателем Совета нацбезопасности Израиля Меиром Бен-Шабатом. Основная тема встречи – сирийское урегулирование. Переговоры проходят как в двустороннем, так и трехстороннем форматах. На данный момент подтверждена встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на предстоящем саммите "большой двадцатки" в японской Осаке 28–29 июня, которая приобретает особое значение. 25–26 июня на форуме в Бахрейне США также планируют представить план ближневосточного урегулирования, известный как "сделка века".
Каковы позиции России и США в отношении стабилизации Ближнего Востока? Какова роль Израиля и региональных держав? С какими проблемами сталкивается Москва в Сирии на новом этапе, требующем решения вопросов восстановления инфраструктуры? Каковы сейчас реальные мотивы и цели российской политики на Ближнем Востоке?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
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- генеральный директор РСМД Андрей КОРТУНОВ;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол России Александр АКСЕНЕНОК;
- почетный президент Института Африки РАН Алексей ВАСИЛЬЕВ;- координатор ближневосточных проектов РСМД Руслан МАМЕДОВ.
24–25 июня в Израиле секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев проводит переговоры с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном и председателем Совета нацбезопасности Израиля Меиром Бен-Шабатом. Основная тема встречи – сирийское урегулирование. Переговоры проходят как в двустороннем, так и трехстороннем форматах. На данный момент подтверждена встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на предстоящем саммите "большой двадцатки" в японской Осаке 28–29 июня, которая приобретает особое значение. 25–26 июня на форуме в Бахрейне США также планируют представить план ближневосточного урегулирования, известный как "сделка века".
Каковы позиции России и США в отношении стабилизации Ближнего Востока? Какова роль Израиля и региональных держав? С какими проблемами сталкивается Москва в Сирии на новом этапе, требующем решения вопросов восстановления инфраструктуры? Каковы сейчас реальные мотивы и цели российской политики на Ближнем Востоке?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/