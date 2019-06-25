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РИА Новости

Круглый стол о проблеме ближневосточного урегулирования

Вчера, 09:53
25
28 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Россия и Запад на Ближнем Востоке: в ожидании "сделки века"?".
Участники:
- генеральный директор РСМД Андрей КОРТУНОВ;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол России Александр АКСЕНЕНОК;
- почетный президент Института Африки РАН Алексей ВАСИЛЬЕВ;- координатор ближневосточных проектов РСМД Руслан МАМЕДОВ.

24–25 июня в Израиле секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев проводит переговоры с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном и председателем Совета нацбезопасности Израиля Меиром Бен-Шабатом. Основная тема встречи – сирийское урегулирование. Переговоры проходят как в двустороннем, так и трехстороннем форматах. На данный момент подтверждена встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на предстоящем саммите "большой двадцатки" в японской Осаке 28–29 июня, которая приобретает особое значение. 25–26 июня на форуме в Бахрейне США также планируют представить план ближневосточного урегулирования, известный как "сделка века".

Каковы позиции России и США в отношении стабилизации Ближнего Востока? Какова роль Израиля и региональных держав? С какими проблемами сталкивается Москва в Сирии на новом этапе, требующем решения вопросов восстановления инфраструктуры? Каковы сейчас реальные мотивы и цели российской политики на Ближнем Востоке?

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