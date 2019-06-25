МИД исходит из того, что встреча Путина и Трампа на G20 состоится

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россия исходит из того, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Осаке состоится, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я исхожу из того, что состоится", - сказал Рябков журналистам.
Президент США Дональд Трамп встретится с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки" 28-29 июня в японской Осаке, также в программе встречи с другими мировыми лидерами, заявил журналистам ранее высокопоставленный представитель администрации США. По его словам, Трамп обсудит с Путиным Иран, Украину, контроль над вооружениями и ряд других тем.
24 июня, 17:42Саммит G20 в Осаке: "украинские хотелки" наткнулись на японскую реальностьВ Токио не подтвердили утверждения Киева о том, что Владимир Зеленский посетит саммит G20 в Осаке, и, возможно, встретится там с Владимиром Путиным. Эксперт Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.