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РИА Новости

МИД исходит из того, что встреча Путина и Трампа на G20 состоится

Вчера, 09:18
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков . Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россия исходит из того, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Осаке состоится, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я исхожу из того, что состоится", - сказал Рябков журналистам.
Президент США Дональд Трамп встретится с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки" 28-29 июня в японской Осаке, также в программе встречи с другими мировыми лидерами, заявил журналистам ранее высокопоставленный представитель администрации США. По его словам, Трамп обсудит с Путиным Иран, Украину, контроль над вооружениями и ряд других тем.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
24 июня, 17:42
Саммит G20 в Осаке: "украинские хотелки" наткнулись на японскую реальностьВ Токио не подтвердили утверждения Киева о том, что Владимир Зеленский посетит саммит G20 в Осаке, и, возможно, встретится там с Владимиром Путиным. Эксперт Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.
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Саммит G20 в ОсакеДональд ТрампСергей РябковВладимир ПутинСШАМИД РФБольшая двадцаткаМоскваРоссияВ мире
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