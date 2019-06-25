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РИА Новости

"Ил" готов запустить в серию новые легкие Ил-112В в 2022 году

Вчера, 09:11
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© пресс-служба ОАК/ ПАО "Ил"/ Армен Гаспарян / Перейти в фотобанкНовейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В во время своего первого испытательного полета
Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В во время своего первого испытательного полета
© пресс-служба ОАК/ ПАО "Ил"/ Армен Гаспарян
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Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В во время своего первого испытательного полета. Архивное фото
ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 25 июн – РИА Новости. Серийное производство новых легких военно-транспортных самолетов может быть налажено с 2022 года, "Ильюшин" (входит в ОАК) планирует производить по 12 самолетов в год, заявил в интервью РИА Новости в преддверии форума "Армия-2019" генеральный директор компании Юрий Грудинин.
"Мы будем готовы к серийному производству к 2022 году. В дальнейшем ВАСО сможет выйти на выпуск до 12 самолетов в год в рамках существующих производственных мощностей. При получении дополнительных инвестиций выпуск может быть увеличен. Все будет зависеть от объема бюджетного финансирования по обновлению парка государственной авиации. Только в ВКС России высказывали заинтересованность в покупке не менее 100 самолетов. Они должны заменить выбывающие из строя Ан-26. Так что, уверен, у этой машины хорошее будущее", - сказал Грудинин.
Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В во время своего первого испытательного полета
18 июня, 09:01
В Воронеже началось производство третьего и четвертого Ил-112В
По его словам, первый полет этой машины в марте прошел успешно. "Самолет показал хорошую устойчивость и управляемость на земле и в воздухе. Сейчас Ил-112В дооснащается необходимым измерительным оборудованием. К дальнейшим летным испытаниям планируем приступить в конце этого года, сразу после окончания ремонта аэродрома на ВАСО", - добавил глава ПАО "Ил".
Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России "с нуля" в постсоветский период. Работы по созданию легкого военно-транспортного самолета Ил-112В ведутся с 2014 года. Самолет должен заменить устаревающий парк Ан-26, назначенный срок службы которых истекает. Выход из эксплуатации 50% парка произойдет до 2030 года, а 90% до 2032 года.
На сегодняшний день самолет Ил-112В (0101) совершил первый полет, фюзеляж второго (0102) находится в ЦАГИ на испытаниях. Третий и четвертый самолеты заложены на Воронежском авиазаводе.
МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством форума "Армия-2019".
Читайте полный текст интервью с Юрием Грудининым >>
Первый полет Ил-112В
4 апреля, 11:35
Опубликовано полное видео первого полета Ил-112В
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