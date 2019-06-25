"Ил" готов запустить в серию новые легкие Ил-112В в 2022 году

ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 25 июн – РИА Новости. Серийное производство новых легких военно-транспортных самолетов может быть налажено с 2022 года, "Ильюшин" (входит в ОАК) планирует производить по 12 самолетов в год, заявил в интервью РИА Новости в преддверии форума "Армия-2019" генеральный директор компании Юрий Грудинин.

"Мы будем готовы к серийному производству к 2022 году. В дальнейшем ВАСО сможет выйти на выпуск до 12 самолетов в год в рамках существующих производственных мощностей. При получении дополнительных инвестиций выпуск может быть увеличен. Все будет зависеть от объема бюджетного финансирования по обновлению парка государственной авиации. Только в ВКС России высказывали заинтересованность в покупке не менее 100 самолетов. Они должны заменить выбывающие из строя Ан-26. Так что, уверен, у этой машины хорошее будущее", - сказал Грудинин.

По его словам, первый полет этой машины в марте прошел успешно. "Самолет показал хорошую устойчивость и управляемость на земле и в воздухе. Сейчас Ил-112В дооснащается необходимым измерительным оборудованием. К дальнейшим летным испытаниям планируем приступить в конце этого года, сразу после окончания ремонта аэродрома на ВАСО", - добавил глава ПАО "Ил".

Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России "с нуля" в постсоветский период. Работы по созданию легкого военно-транспортного самолета Ил-112В ведутся с 2014 года. Самолет должен заменить устаревающий парк Ан-26, назначенный срок службы которых истекает. Выход из эксплуатации 50% парка произойдет до 2030 года, а 90% до 2032 года.

На сегодняшний день самолет Ил-112В (0101) совершил первый полет, фюзеляж второго (0102) находится в ЦАГИ на испытаниях. Третий и четвертый самолеты заложены на Воронежском авиазаводе.