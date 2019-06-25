Правительство выделило средства на общежития СФУ

"В целях создания дополнительных условий для привлечения иностранных студентов для обучения в СФУ и достижения показателей федерального проекта "Экспорт образования" национального проекта "Образование" правительством принято решение о выделении из федерального бюджета в 2019-2021 годах 1,685 миллиарда рублей на строительство комплекса общежитий "Университетский" студенческого городка СФУ (в 2019 году – 0,985 миллиарда рублей, в 2020 году – 0,343 миллиарда рублей и в 2021 году – 0,357 миллиарда рублей)", - говорится в тексте справки к документу.