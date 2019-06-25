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РИА Новости

Правительство выделило средства на общежития СФУ

Вчера, 08:34
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© Фото предоставлено СФУЗдание сибирского федерального университета
Здание сибирского федерального университета
© Фото предоставлено СФУ
Здание сибирского федерального университета. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому правительство РФ предоставит 1,685 миллиарда рублей на строительство общежитий студенческого городка Сибирского федерального университета (СФУ), соответствующий документ опубликован во вторник на сайте кабмина.
"В целях создания дополнительных условий для привлечения иностранных студентов для обучения в СФУ и достижения показателей федерального проекта "Экспорт образования" национального проекта "Образование" правительством принято решение о выделении из федерального бюджета в 2019-2021 годах 1,685 миллиарда рублей на строительство комплекса общежитий "Университетский" студенческого городка СФУ (в 2019 году – 0,985 миллиарда рублей, в 2020 году – 0,343 миллиарда рублей и в 2021 году – 0,357 миллиарда рублей)", - говорится в тексте справки к документу.
Отмечается, что общая сметная стоимость строительства объекта, ввод в эксплуатацию которого установлен в 2022 году, составляет 1,689 миллиарда рублей.
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