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РИА Новости

В ОДКБ рассказали о возросшей угрозе терактов в Центральной Азии

Вчера, 08:16
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БИШКЕК, 25 июн - РИА Новости. Угроза терактов в Центральной Азии значительно возросла, заявил во вторник заместитель генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности Алымбек Султанов.
"В последнее время угроза терактов в Центральной Азии значительно возросла", - заявил он на антитеррористическом форуме стран Евразийского экономического союза в Бишкеке.
По словам Султанова, основные угрозы для безопасности региона исходят из северных провинций Афганистана, где наблюдается активизация террористических бандформирований и от возвращающихся из Сирии в страны исхода боевиков.
"Для успешной борьбы с терроризмом необходима консолидация усилий компетентных органов всех стран ОДКБ, обмен опытом и информацией между ними", - констатировал он.
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Центральная АзияОДКБВ мире
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