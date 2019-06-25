В ОДКБ рассказали о возросшей угрозе терактов в Центральной Азии

БИШКЕК, 25 июн - РИА Новости. Угроза терактов в Центральной Азии значительно возросла, заявил во вторник заместитель генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности Алымбек Султанов.

"В последнее время угроза терактов в Центральной Азии значительно возросла", - заявил он на антитеррористическом форуме стран Евразийского экономического союза в Бишкеке.

По словам Султанова, основные угрозы для безопасности региона исходят из северных провинций Афганистана, где наблюдается активизация террористических бандформирований и от возвращающихся из Сирии в страны исхода боевиков.