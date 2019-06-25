Сотрудничество с Россией укрепляет положение Китая, уверен эксперт

ПЕКИН, 25 июн – РИА Новости. Вне зависимости от развития событий вокруг китайско-американской торговой войны сотрудничество с Россией помогает укреплению стратегического положения Китая в мире, считает старший научный сотрудник Института международных отношений Дипломатической академии КНР Чжоу Юншэн.

"Вне зависимости от того, как будут развиваться китайско-американские торговые трения, укрепление сотрудничества с Россией способствует укреплению стратегического положения Китая. С этой точки зрения, мы должны быть благодарны России за то, что она является нашим твердым стратегическим партнером", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

При этом он добавил, что и для России на фоне трений с НАТО, усилия военного присутствия США Восточной Европе, стратегическое партнерство с Китаем "без сомнений огромная поддержка и опора".

"Поэтому Россия и Китай, находясь под общим давлением США, укрепляют сотрудничество, и на самом деле это больше способствует сближению двух стран, углублению сотрудничества", - считает Чжоу Юншэн.

Говоря о том, что у двух стран может быть и столкновение интересов, эксперт отметил, что это естественно и противоречия можно "убрать на дальнюю полку".

"Как когда-то говорил премьер Чжоу Эньлай, "нужно стремиться к единению при сохранении различий". Если у нас есть какие-то противоречия, мы можем убрать их на дальнюю полку и развивать сферы, в которых у нас нет разногласий", - добавил он.