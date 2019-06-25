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РИА Новости

Сотрудничество с Россией укрепляет положение Китая, уверен эксперт

Вчера, 08:12
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкДеловой район Пекина Гомао
Деловой район Пекина Гомао
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Деловой район Пекина Гомао. Архивное фото
ПЕКИН, 25 июн – РИА Новости. Вне зависимости от развития событий вокруг китайско-американской торговой войны сотрудничество с Россией помогает укреплению стратегического положения Китая в мире, считает старший научный сотрудник Института международных отношений Дипломатической академии КНР Чжоу Юншэн.
"Вне зависимости от того, как будут развиваться китайско-американские торговые трения, укрепление сотрудничества с Россией способствует укреплению стратегического положения Китая. С этой точки зрения, мы должны быть благодарны России за то, что она является нашим твердым стратегическим партнером", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.
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При этом он добавил, что и для России на фоне трений с НАТО, усилия военного присутствия США Восточной Европе, стратегическое партнерство с Китаем "без сомнений огромная поддержка и опора".
"Поэтому Россия и Китай, находясь под общим давлением США, укрепляют сотрудничество, и на самом деле это больше способствует сближению двух стран, углублению сотрудничества", - считает Чжоу Юншэн.
Говоря о том, что у двух стран может быть и столкновение интересов, эксперт отметил, что это естественно и противоречия можно "убрать на дальнюю полку".
"Как когда-то говорил премьер Чжоу Эньлай, "нужно стремиться к единению при сохранении различий". Если у нас есть какие-то противоречия, мы можем убрать их на дальнюю полку и развивать сферы, в которых у нас нет разногласий", - добавил он.
Такими сферами аналитик назвал сотрудничество в энергетике и сельском хозяйстве.
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