Артиллеристы ЮВО поразят "противника" высокоточными боеприпасами

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Артиллеристы российского Южного военного округа в ходе внезапной проверки боевой готовности выполнят задачи по огневому поражению противника различными типами боеприпасов, в том числе высокоточными, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Уточняется, что артиллеристы соединения, дислоцированного в Волгоградской области, подняты по учебной тревоге. Подразделения совершили марш на штатной технике в назначенный район, где выполнили нормативы по инженерному оборудованию и маскировке огневых позиций, обнаружению целей и решению задач по их огневому поражению.

Кроме того, экипажи и боевые расчёты 152-милиметровых гаубиц "Мста-С" и самоходных противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С" провели разведку целей с использованием современных станций и комплексов артиллерийской разведки, а также организовали взаимодействие между подразделениями по каналам радиосвязи.

"В ходе проверки офицерам-артиллеристам предстоит выполнить индивидуальные задачи по огневому поражению противника с применением различных типов боеприпасов, в том числе высокоточных", - говорится в сообщении.

Всего к проверке боевой готовности артиллерийского соединения привлечены более 3 тысяч военнослужащих, задействованы более 1 тысячи единиц вооружения, военной и специальной техники.

Ранее сообщалось, что 24 июня по решению верховного главнокомандующего началась внезапная проверка в Центральном военном округе. По замыслу внезапной проверки в полном составе приводятся в высшую степень боеготовности органы военного управления ЦВО, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения.

Проверка направлена на оценку способности вооруженных сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. Другой целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года - стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019".