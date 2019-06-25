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РИА Новости

Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления

Вчера, 06:28
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкБари Алибасов в своей квартире
Бари Алибасов в своей квартире
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Бари Алибасов в своей квартире. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В истории с отравлением продюсера Бари Алибасова есть много несоответствий, рассказал "КП" врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев.
По его словам, если поставленный Алибасову диагноз верен, продюсера не выписали бы так быстро.
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Он также прокомментировал видеозаписи, которые появились уже после выписки Алибасова из больницы. На одной из них продюсер ходит по дому на фоне горы банок с детским питанием. При этом он совершенно не выглядит исхудавшим, хотя должен был провести три недели на строжайшей диете.
Врач добавил, что при ожоге у Алибасова должен был бы измениться голос. Он предположил, что история с отравлением — "абсолютная липа", а в НИИ Склифосовского продюсер оказался по другим причинам.
Анестезиолог-реаниматолог Лев Николаев, в свою очередь, опроверг слова сына продюсера о том, что тот потерял память после пробуждения от медикаментозного сна.
Он пояснил, что при выходе из медикаментозного сна состояние пациента тщательно контролируется.
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История с врачом, якобы лечившим Алибасова

В НИИ скорой помощи имени Склифосовского не работает врач с именем Марият Мухина, женщина, которая представилась лечащим врачом продюсера Бари Алибасова, сообщили РИА Новости в пресс-службе больницы.
Ранее пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин сообщил, что у Алибасова произошел конфликт с Марият Мухиной, которая представлялась его лечащим врачом из НИИ имени Склифосовского. Женщина заявила, что продюсера насильно удерживают в квартире. Алибасов вызвал наряд полиции. По приезду полиции он заявил, что его никто не удерживает и сказал, что Мухина виновна в том, что реабилитация идет не по прогнозам специалистов из НИИ Склифосовского.
"Она не наш врач, она не врач нашей клиники ", - сказал собеседник агентства.
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Сама Мухина рассказала РИА Новости, что вызывала домой к Бари Алибасову не полицию, а скорую. По словам Мухиной, она не выдавала себя за врача института Склифосовского.
"Я врач-диетолог, знаю Бари уже десять лет, он худел в нашей клинике, мы дружим. Сегодня мы поссорились с его помощниками, так как я их уличила, что предписанное лечение в полной мере не проводится, вместо шести таблеток дали три, не сделали укол", — отметила она.
Врач также выразила озабоченность в связи с тем, что Алибасова спешно забрали из больницы.

Анализы на психотропные вещества

У продюсера Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества, результаты в скором времени будут обнародованы, рассказал РИА Новости его пиар-директор. По его словам, это произошло из-за "конфликта" с Мухиной.
"Экстренно у Бари Каримовича взяли анализы на психотропные вещества", - сообщил Горжанкин, отметив, что результаты в скором времени обнародуют.
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Состояние здоровья продюсера

На данный момент Алибасов проходит необходимые процедуры, он идет на поправку, рассказал РИА Новости пиар-директор продюсера.
"Меня лечат. Я иду на поправку. Ем детское питание, рекомендованное врачами Склифосовского, и разные диетические каши. Вчера вечером ел рекомендованную гречневую кашу. Моему здоровью ничего не угрожает. Со мной все хорошо. Я вас очень люблю", — процитировал Алибасова Горжанкин.
Продюсера госпитализировали в НИИ имени Склифосовского 4 июня после того, как он случайно выпил жидкость для очистки труб.
Медики диагностировали у него ожоги пищевода четвертой степени, желудка и дыхательных путей. Несколько дней Алибасов провел в медикаментозном сне, а затем пошел на поправку. Семнадцатого июня его выписали из больницы.
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Состояние здоровья Бари АлибасоваБари АлибасовШоу-бизнесРоссия
Популярные комментарии
С самого начала и без врачей было ясно что вместо крота этого Нанопродюсера посетила белочка.
25 июня, 07:01
vvladimir.volosoff
65181100
Людям с толстыми кошельками зачастую просто нечем заняться... Одни своих неталантливых детей внаглую протаскивают в "голос ̶д̶е̶н̶ь̶г̶и̶ дети", другие собственные похороны изображают. Избыток "зелёных" порой пагубно действует на мозг.
25 июня, 07:35
Mihail Piryunin
6570111
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