Дети из Забайкалья приехали на лечение в Москву по программе Наццентра

"Между Национальным центром и правительством Забайкальского края было заключено соглашение о взаимодействии для оказания помощи детям. В рамках программы "Область здоровья" Национальный центр организовал в мае выезд ведущих детских врачей в регион для проведения обследования маленьких пациентов. В июне первая группа детей уже прибыла в столицу. Московские врачи будут оказывать им всю необходимую помощь для того, чтобы они вернулись домой здоровыми", - приводит пресс-служба слова председателя попечительского совета Национального центра рассказала Елены Мильской.