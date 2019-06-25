Дети из Забайкалья приехали на лечение в Москву по программе Наццентра

ЧИТА, 25 июн – РИА Новости. Первая группа тяжелобольных детей из Забайкальского края в сопровождении родителей прибыла в Москву на лечение по программе Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям "Область здоровья", сообщили в пресс-службе губернатора региона.
Госпитализацию в июне в детской городской клинической больнице им. З.А. Башляевой (Тушинской больнице) пройдут 11 детей, еще шестеро отправятся в столицу в августе.
"Список тяжелобольных детей, которым окажут медицинскую помощь в столице по программе "Область здоровья", был сформирован по итогам выезда в мае 2019 года врачей Тушинской больницы в Забайкальский край. Столичные специалисты на базе Детского клинического медицинского центра города Читы осмотрели и проконсультировали 301 ребенка с тяжелыми диагнозами. Было принято решение об отправке в Москву 17 детей в сопровождении родителей", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что дети имеют диагнозы ДЦП, эпилепсию, врожденный порок сердца, отит, фиброзную дисплазию, врожденные пороки развития кисти.
"Между Национальным центром и правительством Забайкальского края было заключено соглашение о взаимодействии для оказания помощи детям. В рамках программы "Область здоровья" Национальный центр организовал в мае выезд ведущих детских врачей в регион для проведения обследования маленьких пациентов. В июне первая группа детей уже прибыла в столицу. Московские врачи будут оказывать им всю необходимую помощь для того, чтобы они вернулись домой здоровыми", - приводит пресс-служба слова председателя попечительского совета Национального центра рассказала Елены Мильской.
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