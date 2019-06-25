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РИА Новости

У возвращающегося на Землю аппарата корабля "Союз МС-11" раскрылся парашют

Вчера, 05:38
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПосадка пилотируемого корабля "Союз МС-11"
Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
КОРОЛЕВ (Московская область), 25 июн - РИА Новости. Парашют раскрылся у спускаемого аппарата пилотируемого корабля "Союз МС-11" с россиянином Олегом Кононенко, канадцем Давидом Сен-Жаком и американкой Энн Макклейн, проработавшими на Международной космической станции (МКС) семь месяцев, сообщает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами, где ведется прямая трансляция.
Ранее сообщалось, что корабль "Союз МС-11" отчалил от модуля "Поиск" МКС. На станции остались россиянин Алексей Овчинин и американцы Ник Хейг и Кристина Кук.
Спуск на парашюте спускаемого аппарата с космонавтами займет 16 минут.
Как сообщается на сайте "Роскосмоса", в 05.49 мск планируется приземление спускаемого аппарата в 148 километрах юго-восточнее казахстанского города Жезказган.
Кононенко, Сен-Жак и Макклейн прилетели на МКС в декабре 2018 года. Во время их полета на станции были приняты беспилотный корабль Crew Dragon, грузовые корабли "Прогресс МС-11", Cygnus и Dragon. Были выполнены пять выходов в открытый космос: два по российской программе и три - по американской. С борта МКС с помощью манипулятора запускались малые спутники, а с использованием двигателей грузовых кораблей "Прогресс" поднималась орбита станции.
Международная космическая станция
Вчера, 02:34
Корабль "Союз МС-11" с возвращающимся на Землю экипажем отстыковался от МКС
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