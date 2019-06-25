У возвращающегося на Землю аппарата корабля "Союз МС-11" раскрылся парашют

КОРОЛЕВ (Московская область), 25 июн - РИА Новости. Парашют раскрылся у спускаемого аппарата пилотируемого корабля "Союз МС-11" с россиянином Олегом Кононенко, канадцем Давидом Сен-Жаком и американкой Энн Макклейн, проработавшими на Международной космической станции (МКС) семь месяцев, сообщает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами, где ведется прямая трансляция.

Кононенко, Сен-Жак и Макклейн прилетели на МКС в декабре 2018 года. Во время их полета на станции были приняты беспилотный корабль Crew Dragon, грузовые корабли "Прогресс МС-11", Cygnus и Dragon. Были выполнены пять выходов в открытый космос: два по российской программе и три - по американской. С борта МКС с помощью манипулятора запускались малые спутники, а с использованием двигателей грузовых кораблей "Прогресс" поднималась орбита станции.