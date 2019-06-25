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РИА Новости
Война в Сирии

В сирийской Дарайе начали восстанавливать жилищную инфраструктуру

Вчера, 05:14
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПригород Дамаска Дарайа
Пригород Дамаска Дарайа
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Пригород Дамаска Дарайа. Архивное фото
ДАМАСК, 25 июн - РИА Новости. Работы по восстановлению жилищной инфраструктуры начались в сирийском городе Дарайя (провинция Риф-Дамаск), сообщил журналистам мэр города Шуфи Халасиф.
"Мы вместе с теми, кто возвращается, оцениваем тот ущерб, который причинила война. Если дом или квартиру можно восстановить, то выделяем деньги на ремонт. Сумма вполне покрывает все расходы на стройматериалы - это все предусмотрено в бюджете. Так что тем, кто только думает о возвращении, беспокоиться не о чем", - сказал он.
До начала боевых действий Дарайя был одним из самых удобных и благополучных городов в пригороде сирийской столицы. Раньше население города составляло четверть миллиона человек - сейчас же улицы города опустели. Боевые действия привели к разрушению всех жилых домов.
После того как в город провели электричество и восстановили водопровод, сюда начали возвращаться люди. На сегодняшний день в населенный пункт вернулись 200 семей. Сириец Ахмед Баней пока вернулся один, он занимается восстановлением своего жилья так же, как и его соседи, приехавшие в город в одиночку. Сейчас они делают все для того, чтобы как можно скорее закончить ремонт и привезти своих жен и детей.
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"Все приходится делать заново, здесь все было разгромлено. Вы видели соседние квартиры. Вот в таком состоянии и моя была, но уже провели электричество, восстановили водопровод. Спасибо соседям - помогают, потом я им буду помогать", - рассказал он.
Самый востребованный продукт для вернувшихся жителей - стройматериалы. В городе сейчас всего две торговые точки - мастерская по изготовлению дверей и строительный магазин. "Больше всего востребованы баки для воды, на втором месте - все, что связано с электрикой, ну а потом уже все остальное - инструменты, краски, шпатлевка. Быстро все раскупают, приходится каждый день ездить в Дамаск за товаром", - говорит владелец хозяйственного магазина Хасан Орани.
Помимо жителей города, которые вернулись, чтобы восстановить свои квартиры и дома, в Дарайе работают строительные бригады. Одна из них приехала в город из Дамаска. Сейчас рабочие заканчивают ремонт некогда популярного кафе.
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"Здесь будет первый ресторан в городе. Хозяин надеется принять первых посетителей уже в воскресенье, а мы отправимся дальше. Здесь в городе для моей бригады работы очень много", - говорит бригадир Фатми Абу Шмай.
Восстановлением электричества в прошлом году занималось несколько бригад - примерно 1 тысяча человек. Сейчас их количество уменьшилось, так как работы подходят к завершающей стадии.
"Мы начали восстанавливать электроснабжение почти год назад. Это очень большой город - времени, чтобы все наладить, нужно немало, а сейчас заканчиваем уже. Осталось обеспечить электричеством всего пару кварталов", - рассказал бригадир электриков Ахмед Ибрагим.
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