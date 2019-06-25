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РИА Новости

Корабль "Союз МС-11" начал сходить с орбиты

Вчера, 05:08
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРакета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-11
Ракета-носитель Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-11
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-11. Архивное фото
КОРОЛЕВ (Московская область), 25 июн - РИА Новости. Пилотируемый корабль "Союз МС-11" с россиянином Олегом Кононенко, канадцем Давидом Сен-Жаком и американкой Энн Макклейн, проработавшими на Международной космической станции (МКС) семь месяцев, включил двигатель для торможения и схода с орбиты, сообщает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами, где ведется прямая трансляция.
Ранее сообщалось, что корабль "Союз МС-11" отчалил от модуля "Поиск" МКС. На станции остались россиянин Алексей Овчинин и американцы Ник Хейг и Кристина Кук.
Двигатель должен проработать около пяти минут, в результате чего корабль сойдет с орбиты.
Как сообщается на сайте "Роскосмоса", в 05.22 мск намечается разделение "Союза МС-11" на три отсека: бытовой и приборно-агрегатный отсеки впоследствии сгорят в атмосфере, а спускаемый аппарат с экипажем войдет в атмосферу в 05.25 мск. В 05.33 мск у спускаемого аппарата должен раскрыться парашют.
В 05.49 мск планируется приземление спускаемого аппарата в 148 километрах юго-восточнее казахстанского города Жезказган.
Кононенко, Сен-Жак и Макклейн прилетели на МКС в декабре 2018 года. Во время их полета на станции были приняты беспилотный корабль Crew Dragon, грузовые корабли "Прогресс МС-11", Cygnus и Dragon. Были выполнены пять выходов в открытый космос: два по российской программе и три - по американской. С борта МКС с помощью манипулятора запускались малые спутники, а с использованием двигателей грузовых кораблей "Прогресс" поднималась орбита станции.
Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11
Вчера, 04:50
Военная авиагруппа вылетела к месту посадки капсулы "Союз МС-11"
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