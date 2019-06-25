Во внезапной проверке Каспийской флотилии участвуют 35 кораблей

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Тридцать пять кораблей участвуют во внезапной проверке российской Каспийской флотилии, в том числе ракетный корабль "Татарстан", малые ракетные и артиллерийские корабли, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"В проверке, которая продлится до конца недели, задействованы 35 кораблей, в том числе экипажи ракетного корабля "Татарстан", малых ракетных и артиллерийских кораблей "Астрахань", "Град Свияжск", "Углич", "Волгодонск", "Махачкала", тральных кораблей, артиллерийских катеров и судов обеспечения", - говорится в сообщении.

В проверке также принимают участие более 1,5 тысяч военнослужащих флотилии.

Ранее сообщалось, что 24 июня по решению верховного главнокомандующего началась внезапная проверка в Центральном военном округе. По замыслу внезапной проверки в полном составе приводятся в высшую степень боеготовности органы военного управления ЦВО, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения.

Проверка направлена на оценку способности вооруженных сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. Другой целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года - стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019".