Полиция Гондураса вторглась на территорию университета

МЕХИКО, 25 июн – РИА Новости. Не менее трех студентов Национального автономного университета Гондураса получили в понедельник ранения в результате действий военной полиции, вторгшейся на территорию учебного заведения.

Как сообщает портал Tribuna , полиция пыталась разогнать акцию протеста в рамках антиправительственных выступлений на бульваре в университетском городке. Один студент получил пулевое ранение, еще двое пострадали от многочисленных ударов.

Ректор Франсиско Эррера уже заявил, что не давал стражам порядка разрешения входить на территорию. В Латинской Америке университеты чаще всего считаются автономными территориями, куда так просто полиция зайти не имеет права.

Ранее сообщалось, что в ходе протестов против президента Хуана Орландо Эрнандеса в Гондурасе погибли уже три человека. В четверг на прошлой неделе Эрнандес сообщил о решении национального совета обороны и безопасности развернуть войска и силы полиции по всей территории страны на фоне продолжающихся беспорядков и манифестаций.