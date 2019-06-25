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РИА Новости

МИД Гватемалы подтвердил гибель в США четырех своих граждан

Вчера, 04:24
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© РИА Новости / В. Дунаев / Перейти в фотобанкГватемала. Архивное фото
Гватемала. Архивное фото
© РИА Новости / В. Дунаев
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МЕХИКО, 25 июн – РИА Новости. МИД Гватемалы подтвердил в понедельник факт гибели четырех своих мигрантов в США.
"Министерство иностранных дел через консульство Гватемалы в Макаллене отслеживает случай с четырьмя соотечественниками, которые были найдены мертвыми недалеко от Рио-Браво и Маторралес-де-Ансальдуас в городе Мишен, Техас", - говорится в коммюнике ведомства.
По предварительным данным, речь идет о женщине и трех ее детях, которые предположительно сбились с пути при попытке пересечь границу и погибли от жары и обезвоживания. Тела нашли агенты пограничного патруля США. Еще две женщины из числа группы мигрантов были доставлены в больницу, и их удалось спасти.
В декабре 2018 года широкий общественный резонанс вызвала смерть в США семилетней девочки из Гватемалы. Она вместе с отцом была среди других мигрантов, незаконно пересекших американскую границу. Через восемь часов после их заключения под стражу у ребенка начались судороги и поднялась температура. Как сообщили власти, девочка не ела и не пила несколько дней. Правозащитники заявили, что девочка умерла от септического шока, высокой температуры и обезвоживания.
После этого стало известно о гибели еще четырех детей-нелегалов из Гватемалы, задержанных на границе Мексики и США.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
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