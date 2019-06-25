США предупредили о возможном нахождении боевиков ИГ* на территории Мексики

В документе говорится, что два гражданина Египта и один иракец, которых связывают с ИГ*, в мае были замечены в Панаме, а в начале июня в Коста-Рике. Это Ибрагим Мохаммед, Мохаммед Ейсса и Ахмед Ганим Мохаммед Аль-Джубури. Местонахождение египтян неизвестно, и не исключается, что они добрались до Мексики, а гражданина Ирака задержали в Коста-Рике.