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РИА Новости

США предупредили о возможном нахождении боевиков ИГ* на территории Мексики

Вчера, 04:14
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МЕХИКО, 25 июн – РИА Новости. Министерство внутренней безопасности США сообщило в понедельник о возможном нахождении на территории Мексики двух предполагаемых членов международной террористической организации ИГ*. Как сообщает портал Excelsior, соответствующее уведомление получила федеральная полиция Мексики.
В документе говорится, что два гражданина Египта и один иракец, которых связывают с ИГ*, в мае были замечены в Панаме, а в начале июня в Коста-Рике. Это Ибрагим Мохаммед, Мохаммед Ейсса и Ахмед Ганим Мохаммед Аль-Джубури. Местонахождение египтян неизвестно, и не исключается, что они добрались до Мексики, а гражданина Ирака задержали в Коста-Рике.
Американские власти считают, что конечной точкой путешествия египтян могут быть именно США, сообщает портал.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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