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РИА Новости

Трамп не планирует встречаться с Ким Чен Ыном после саммита G20

02:40
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© AFP 2019 / Saul LoebЛидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп
© AFP 2019 / Saul Loeb
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не планирует проводить встреч с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в рамках визита в Южную Корею, заявил в понедельник в ходе телефонного брифинга для журналистов высокопоставленный представитель американской администрации.
"Нет планов", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли у Трампа намерения встретиться с Ким Чен Ыном в рамках поездки в Южную Корею на выходных после саммита "Большой двадцатки" в Японии.
Саммит G20 пройдет в японской Осаке 28-29 июня.
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Дональд ТрампКим Чен ЫнБольшая двадцаткаКНДРСШАВ мире
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02:40Трамп не планирует встречаться с Ким Чен Ыном после саммита G20
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