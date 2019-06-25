Трамп на G20 обсудит с саудовским принцем ситуацию с Ираном

ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Центральной темой встречи президента США Дональда Трампа на саммите "Большой двадцатки" в Японии с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом станет ситуация вокруг Ирана, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

"Самая интенсивная дискуссия предстоит по вопросу эскалации в регионе, которая имеет место быть в результате недавних провокационных действий Ирана, обмен мнениями, как противостоять этим проблемам в регионе (будет темой этих обсуждений)", - сказал он.

Иранские и арабские СМИ сообщали ранее, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет.

США и Великобритания обвинили в происшедшем Иран, не предоставив, конкретных доказательств. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения США о причастности Ирана к нападениям на танкеры являются безосновательными.