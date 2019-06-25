Трамп на G20 обсудит с саудовским принцем ситуацию с Ираном

ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Центральной темой встречи президента США Дональда Трампа на саммите "Большой двадцатки" в Японии с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом станет ситуация вокруг Ирана, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
"Самая интенсивная дискуссия предстоит по вопросу эскалации в регионе, которая имеет место быть в результате недавних провокационных действий Ирана, обмен мнениями, как противостоять этим проблемам в регионе (будет темой этих обсуждений)", - сказал он.
Иранские и арабские СМИ сообщали ранее, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет.
США и Великобритания обвинили в происшедшем Иран, не предоставив, конкретных доказательств. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения США о причастности Ирана к нападениям на танкеры являются безосновательными.
В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" исламской республики. США также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США "государством-спонсором терроризма".