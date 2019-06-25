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РИА Новости

Белый дом отказался сообщить, посетит ли Трамп ДМЗ между Кореями

02:20
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© РИА Новости / Владимир Астапкович Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Владимир Астапкович
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Белый дом отказался сообщить, посетит ли президент США Дональд Трамп демилитаризованную зону между двумя Кореями.
Журналисты спросили высокопоставленного представителя администрации США, будет ли Трамп в демилитаризованной зоне в ходе визита в Южную Корею, тот отказался от комментариев.
Ранее Трамп намеревался посетить зону в 2017 году, но отменил поездку из-за тумана.
Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части.
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Дональд ТрампЮжная КореяКНДРСШАВ мире
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