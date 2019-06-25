Белый дом отказался сообщить, посетит ли Трамп ДМЗ между Кореями

ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Белый дом отказался сообщить, посетит ли президент США Дональд Трамп демилитаризованную зону между двумя Кореями.

Журналисты спросили высокопоставленного представителя администрации США, будет ли Трамп в демилитаризованной зоне в ходе визита в Южную Корею, тот отказался от комментариев.

Ранее Трамп намеревался посетить зону в 2017 году, но отменил поездку из-за тумана.