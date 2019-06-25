Выставки Щукина и Louis Vuitton в ГМИИ популярны у американцев и китайцев

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Среди иностранных посетителей выставок ГМИИ "Щукин. Биография коллекции" и "Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное" больше всего американцев и китайцев, рассказали РИА Новости в пресс-службе музея.
Обе экспозиции открылись 19 июня. В Главном здании расположилась "Щукин. Биография коллекции", объединившая произведения Моне, Ренуара, Сезанна, Гогена, Матисса, Пикассо из Эрмитажа и Пушкинского музея, а "Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное" в соседнем здании Галереи стран Европы и Америки собрала знаковые работы Джакометти, Кляйна, Баския, Уорхола, Абрамович, Каттелана и других художников.
"Первые две недели – всегда пик посещаемости выставок. Сейчас много туристов. Обычно иностранные посетители составляют 7-8 процентов от общего числа в осенне-зимний сезон и до 20 процентов – в летний туристический сезон. Это объясняется еще и тем, что многие соотечественники на лето уезжают из города", - рассказала Жучкова.
В пресс-службе музея уточнили, что первое место по количеству иностранцев среди посетителей занимают жители США (3,7 процента от общего числа). Китайцы составляют 2 процента от общего числа, затем идут жители Франции (0,6 процента), Японии (0,5 процента), Италии (0,4 процента). Следом – представители Германии и Испании (по 0,2 процента). Представители других стран составляют 3,4 процента от общего числа посетителей.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПосетительницы у картины Поля Сезанна "Пьеро и Арлекин" (справа) на пресс-показе выставки "Щукин. Биография коллекции" в ГМИИ
Посетительницы у картины Поля Сезанна "Пьеро и Арлекин" (справа) на пресс-показе выставки "Щукин. Биография коллекции" в ГМИИ
Марина Жучкова ответила, что "иностранцы часто идут к нам посмотреть импрессионистов, и сейчас у них уникальная возможность изучить всю коллекцию Щукина".
Выставка "Щукин. Биография коллекции" будет открыта до 15 сентября, а "Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное" – до 29 сентября.