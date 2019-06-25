Выставки Щукина и Louis Vuitton в ГМИИ популярны у американцев и китайцев

"Первые две недели – всегда пик посещаемости выставок. Сейчас много туристов. Обычно иностранные посетители составляют 7-8 процентов от общего числа в осенне-зимний сезон и до 20 процентов – в летний туристический сезон. Это объясняется еще и тем, что многие соотечественники на лето уезжают из города", - рассказала Жучкова.