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РИА Новости
Культура

Выставки Щукина и Louis Vuitton в ГМИИ популярны у американцев и китайцев

Вчера, 10:45
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВыставка "Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное" в ГМИИ им. А. С. Пушкина
Выставка Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное в ГМИИ им. А. С. Пушкина
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Среди иностранных посетителей выставок ГМИИ "Щукин. Биография коллекции" и "Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное" больше всего американцев и китайцев, рассказали РИА Новости в пресс-службе музея.
Обе экспозиции открылись 19 июня. В Главном здании расположилась "Щукин. Биография коллекции", объединившая произведения Моне, Ренуара, Сезанна, Гогена, Матисса, Пикассо из Эрмитажа и Пушкинского музея, а "Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное" в соседнем здании Галереи стран Европы и Америки собрала знаковые работы Джакометти, Кляйна, Баския, Уорхола, Абрамович, Каттелана и других художников.

"Первые две недели – всегда пик посещаемости выставок. Сейчас много туристов. Обычно иностранные посетители составляют 7-8 процентов от общего числа в осенне-зимний сезон и до 20 процентов – в летний туристический сезон. Это объясняется еще и тем, что многие соотечественники на лето уезжают из города", - рассказала Жучкова.

В пресс-службе музея уточнили, что первое место по количеству иностранцев среди посетителей занимают жители США (3,7 процента от общего числа). Китайцы составляют 2 процента от общего числа, затем идут жители Франции (0,6 процента), Японии (0,5 процента), Италии (0,4 процента). Следом – представители Германии и Испании (по 0,2 процента). Представители других стран составляют 3,4 процента от общего числа посетителей.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПосетительницы у картины Поля Сезанна "Пьеро и Арлекин" (справа) на пресс-показе выставки "Щукин. Биография коллекции" в ГМИИ
Посетительницы у картины Поля Сезанна Пьеро и Арлекин (справа) на пресс-показе выставки Щукин. Биография коллекции в ГМИИ
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Посетительницы у картины Поля Сезанна "Пьеро и Арлекин" (справа) на пресс-показе выставки "Щукин. Биография коллекции" в ГМИИ
Марина Жучкова ответила, что "иностранцы часто идут к нам посмотреть импрессионистов, и сейчас у них уникальная возможность изучить всю коллекцию Щукина".
Выставка "Щукин. Биография коллекции" будет открыта до 15 сентября, а "Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное" – до 29 сентября.
Выставка Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное в ГМИИ им. А. С. Пушкина
19 июня, 08:00
Выставка — главный блокбастер лета открылась в Пушкинском музее
510000
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