26 июня : память преподобной Александры Дивеевской

Преподобная Александра Дивеевская

Основательница Дивеевской монашеской общины схимонахиня Александра, в миру Агафья Мельгунова, происходила из старинного рязанского дворянского рода. Ее рано выдали замуж за сына соседей-помещиков, но муж вскоре умер, оставив ее богатой владелицей обширных поместий и 700 душ крестьян с маленькой дочерью на руках. Но она решила посвятить себя Богу, хотя в те времена, в зените куртуазного XVIII века, монашество не было в моде у богатых аристократов.

Агафье Мигульновой, ровеснице будущей императрицы Екатерины Великой, не было и 30 лет, когда она приняла постриг во Флоровском монастыре в Киеве. А через шесть лет, когда умерла ее дочь, она отпустила на волю крестьян, продала свои имения и все деньги, оставшиеся от раздачи бедным, пустила на строительство церквей.

Поселилась мать Александра в деревне Осиновка, неподалеку от Саровской пустыни и села Дивеево, и с четырьмя послушницами стала подвизаться под руководством саровских старцев. Молилась, чистила хлевы, ухаживала за скотиной, стирала белье, помогала крестьянам. И так 20 лет.

За полгода до ее кончины одна из местных помещиц пожертвовала ей участок земли рядом с церковью, и мать Александра с разрешения епархиального начальства построила на ней три кельи, надворные строения и деревянную ограду. Незадолго до кончины она постриглась в схиму.

Преподобный Серафим Саровский, знавший мать Александру еще послушником, говорил о ней: "Это великая жена была. Я и по сей день ее стопы лобызаю". После ее кончины в 1789 году он каждый день ходил на ее могилу и просил ее помолиться о нем у Престола Божия.

Жители села Дивеева почти 200 лет хранили память об основательнице обители, отмечая дни ее памяти поминальными обедами. Но в 1927 году келью матери Александры и ее могилу сравняли с землей, и место это закатали асфальтом.

Только в 1991 году после археологических раскопок могила была восстановлена по уцелевшему под асфальтом фундаменту часовни. Мощи матери Александры были обретены в праздник Воздвижения Креста Господня 26 сентября 2000 года и перенесены в церковь Рождества Богородицы, как и предсказывал преподобный Серафим Саровский, а в 2006 году, когда в храме начался ремонт – в Казанскую церковь.