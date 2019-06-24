В ДНР призвали мировое сообщество заставить Киев прекратить обстрелы

Стела на въезде в Донецк. Архивное фото

Стела на въезде в Донецк

ДОНЕЦК, 24 июн – РИА Новости. Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил, что украинские силовики продолжают наносить удары по инфраструктуре и объектам жизнеобеспечения Донбасса и призвал мировое сообщество принудить Киев к миру и прекратить обстрелы.

"Несмотря на смену власти в Киеве, обстрелы населенных пунктов нашей республики со стороны вооружённых формирований Украины не прекращаются. Кроме того, преступное украинское военное командование сосредоточило основное усилие на нанесении огневых ударов по жилым объектам инфраструктуры и жизнеобеспечения", - сказал в понедельник журналистам Безсонов.

По его словам, в воскресенье украинские силовики из артиллерии обстреляли подконтрольную республике Горловку, повреждения получили шесть домов. В понедельник под обстрел попала Донецкая фильтровальная станция.