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РИА Новости

В ДНР призвали мировое сообщество заставить Киев прекратить обстрелы

Вчера, 22:39
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© РИА Новости / Сергей АверинСтела на въезде в Донецк
Стела на въезде в Донецк
© РИА Новости / Сергей Аверин
Стела на въезде в Донецк. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 июн – РИА Новости. Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил, что украинские силовики продолжают наносить удары по инфраструктуре и объектам жизнеобеспечения Донбасса и призвал мировое сообщество принудить Киев к миру и прекратить обстрелы.
"Несмотря на смену власти в Киеве, обстрелы населенных пунктов нашей республики со стороны вооружённых формирований Украины не прекращаются. Кроме того, преступное украинское военное командование сосредоточило основное усилие на нанесении огневых ударов по жилым объектам инфраструктуры и жизнеобеспечения", - сказал в понедельник журналистам Безсонов.
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По его словам, в воскресенье украинские силовики из артиллерии обстреляли подконтрольную республике Горловку, повреждения получили шесть домов. В понедельник под обстрел попала Донецкая фильтровальная станция.
"Призываем мировое сообщество и представителей международных организаций принудить преступное украинское руководство к миру и прекратить обстрелы жилых кварталов", - добавил Безсонов.
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