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РИА Новости
Война в Сирии

Боевики нарушили режим прекращения огня в трех сирийских провинциях

Вчера, 22:07
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© NewsTeam / Перейти в фотобанкСитуация в Сирии
Ситуация в Сирии
© NewsTeam
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Боевики за сутки нарушили режим прекращения огня в сирийских провинциях Латакия, Алеппо и Хама, некоторые населенные пункты обстреливались неоднократно, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Нахшебба (дважды), Мамухия (дважды), Наби-Юнес, Сандран, Джубб, Эль-Арейм провинции Латакия, Хамамият (четырежды), Эль-Аси, Хуайз и Корназ провинции Хама, а также Ниц провинции Алеппо", - сказал он.
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Бакин также добавил, что за прошедшие сутки представители российского Центра по примирению провели одну гуманитарную акцию в населенном пункте Хаммурия провинции Дамаск.
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