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РИА Новости

У разведки США нет данных о взломе систем голосования перед выборами-2020

Вчера, 22:00
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Разведка США не имеет данных о том, чтобы какой-либо иностранный противник проник в системы голосования перед выборами-2020, сообщила журналистам на брифинге представитель разведсообщества США.
"Мы считаем, что выборы 2020 года являются потенциальной целью (вмешательства)... Тем не менее в данный момент нет данных из разведывательных источников о том, чтобы какой-либо иностранный противник проник или взломал элементы системы голосования, такие как машины для голосования", - сказала представитель разведки.
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После президентских выборов 2016 года в США Россию обвинили во вмешательстве в выборы. Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы разных странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
В воскресенье Трамп в интервью телеканалу NBC сообщил, что не исключает, что затронет тему "вмешательства" в предстоящие выборы 2020 года с президентом РФ Владимиром Путиным на G20 в Осаке.
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